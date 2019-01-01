Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan nasıl çıkar? Galatasaray nasıl tur atlar?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, nasıl üst tura çıkabilir?

2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden ; Paris Saint Germain, ve ile bir üst tura yükselme mücadelesi veriyor.

Gruptaki ilk maçında ekibi Club Brugge'e konuk olan sarı kırmızılılar golsüz eşitlikle bir puanı cebine koydu. Fatih Terim'in öğrencileri İkinci maçında ise sahasında Paris Saint Germain'e tek golle mağlup olurken Real Madrid karşısında da sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Galatasaray bir üst tura nasıl yükselir?

A Grubu'nda oynadığı üç maçın ardından bir puanla son sırada yer alan Galatasaray, gruptaki dördüncü maçında Real Madrid deplasmanına çıkacak.

Sarı kırmızılılar, Real Madrid'e mağlup olursa İspanyol ekibiyle arasındaki puan farkı altıya çıkacak. Grup lideri PSG, Brugge maçında puan kaybetse bile Galatasaray ile arasındaki en az sekiz puanlık farkı muhafaza edecek. Bu senaryoda Galatasaray son iki maçını kazanır ve Real Madrid son iki maçını kaybetse bile puanların eşit olması halinde ikili averaj hesabı dikkate alınacağı için gruptan çıkma ihtimalini kaybedecek.

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Galatasaray, Real Madrid karşısında sahadan bir puanla ayrılırsa kalan iki maçı da kazanıp puanını sekize yükseltmek zorunda kalacak. Bu durumda Madrid ekibinin son iki maçında üç puandan daha az puan toplamasını bekleyecek, aksi halde gruptan çıkma ihtimalini kaybecek.

Galatasaray, Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşmada gülen taraf olursa, iki ekibin puanları eşitlenecek. Sarı kırmızılıların üst tura çıkmak için kalan iki maçında Club Brugge'ü mağlup ederek İspanyol ekibinden daha fazla puan toplaması gerekecek. Ayrıca Galatasaray'ın üst tura yükselmesi için mağlup etmesi gereken Club Brugge'ün oynayacağı diğer iki karşılaşmada sarı kırmızılı ekipten daha az puan toplaması gerekiyor.

Grupta oynanan altışar maçın ardından üst tura yükselecek takımı belirlerken iki takımın eşit puanda olması halinde öncelikle ikili averaja, sonrasında atılan gol sayısına ve eşitlik yine bozulmazsa deplasmanda atılan gol sayısına bakılacak.