Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde hangi torbada yer alacak? Ne kadar para kazanacak?

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde hangi torbadan katılacak? Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nden ne kadar gelir elde edecek?

2018-19 'de sezonu 69 puanla şampiyon olarak kapatan , bir kez daha katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde hangi torbada yer alacak?

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2018-19 sezonunda getirilen değişiklikle birlikte toplam 26 takım, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasına doğrudan katılım hakkı elde edecek. Ancak bu 26 takımın dağılımı, UEFA ülke puanı sıralamasına göre değişiklik gösteriyor.

UEFA ülkeler sıralamasında ilk dört sırada yer alan İspanya, , İngiltere ve İtalya'daki ligleri ilk dört sırada tamamlayan toplam 16 takım,

Ülkeler sıralamasında beşinci ve altıncı sırada yer alan ve 'daki liglerde ilk iki sırayı alan toplam 4 takım,

Ülkeler sıralamasında 7 ile 10. sıralar arasında yer alan , , ve 'deki liglerde şampiyon olan toplam 4 takım,

Ve UEFA Şampiyonlar Ligi ile UEFA 'nin son şampiyonu 2 takım, turnuvanın grup aşamasına doğrudan katılma hakkına sahip olacaklar.

Güncel UEFA ülke puanı sıralaması ise şöyle:

1- İspanya

2- İngiltere

3- İtalya

4- Almanya

5- Fransa

6- Rusya

7- Portekiz

8- Belçika

9- Ukrayna

10- Türkiye

Bu duruma göre Galatasaray, 2018-19 sezonunu şampiyon olarak tamamladığı için Şampiyonlar Ligi'nin grup aşmasına doğrudan katılacak. Galatasaray'ın, turnuvaya hangi torbadan katılacağı ise henüz belli değil.

, , , , , , PSG ve takımları ise kura çekimine birinci torbadan katılacak.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alırsa ne kadar para kazanacak?

Sarı-kırmızılı ekip önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı takdirde minimum 15,25 milyon Euro 'yu kasasına aktaracak.

Galatasaray grup aşamasında alacağı her galibiyet için 2 milyon 700 bin euro , her beraberlik için ise 900 bin euro performans ödülü kazanacak.

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Son 10 yıldaki performansa bağlı gelir kaleminin netleşmesi için ise gruplara katılacak 32 takımın kesinleşmesi ve bu takımların son 10 yıldaki puanlarına göre sıralanması gerekiyor.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi gruplarına katılan 32 takım arasında 26. sırada olan Galatasaray, bu kalemden 7 milyon 756 bin euro gelir elde etmişti.