Galatasaray, Şampiyonlar Ligi müziğiyle sahaya çıktı

Galatasaraylı futbolcular , Fenerbahçe ile oynayacakları maç öncesi ısınmak için sahaya çıkarken Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

Süper Lig'in 5. haftasındaki derbi maçta 'yi konuk eden , geçen haftaya göre kadroda önemli değişikliklerle zorlu mücadeleye çıktı.

Teknik direktör Fatih Terim'in geçen hafta BtcTurk ile oynanan karşılaşmada ilk 11'de görev verdiği Florin Andone ile Jean Michael Seri derbi maçın kadrosunda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekipte bu oyuncuların yerine Radamel Falcao ile Mario Lemina ilk 11'de görev yaptı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde ilk 11'de şans bulan Şener Özbayraklı, Adem Büyük ve Ömer Bayram ise Fenerbahçe karşısında yedek soyundu. Galatasaray'da bu üç oyuncunun yerine ise Sofiane Feghouli, Younes Belhanda ve Mariano Filho şans buldu.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Okan Kocuk, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Ryan Donk, Jimmy Durmaz ve Emre Mor yedek soyundu.

Belhanda maskeyle oynadı

Galatasaray'ın ile yaptığı karşılaşmada yüzüne darbe alan ve çenesi kırılan Belhanda, derbi mücadelesinde maskeyle görev yaptı.

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Sakatlığı nedeniyle geçen hafta kadroda bulunmayan Belhanda, hafta içindeki antrenmanlarda da aynı şekilde çalışmalara katılmıştı.

Şampiyonlar Ligi müziği eşlik etti

Karşılaşma öncesi Galatasaraylı futbolcuların ısınmak için sahaya çıktığı esnada Şampiyonlar Ligi müziği çalındı. Bu müziğin çalınmasıyla tribünler tezahüratlar da yükseldi.

Derbide ilki yaşadılar

Galatasaray'da ilk 11'de sahaya çıkan Falcao, Babel, Nzonzi, Lemina ve Marcao ilk kez Fenerbahçe derbisinde oynamanın heyecanını yaşadı.

Falcao, Babel, Nzonzi ve Lemina bu sezon başında transfer edilirken, 2018-2019'un devre arasında kadroya dahil edilen Luyindama ile Marcao cezaları nedeniyle geçen sezonki derbi maçta görev alamamıştı.