Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kurasına kaçıncı torbadan katılıyor?
Barcelona, Liverpool, Real Madrid, Juventus ve Bayern Münih gibi devlerin sahne alacağı Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarına kısa bir süre kaldı.
Avrupa’nın bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye'yi bir kez daha Galatasaray temsil edecek.
2018-19 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Başakşehir ise turnuvaya üçüncü ön elemeden katıldı. Turuncu lacivertliler, Olympiakos'a iki maçta da mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Şampiyonlar Ligi grup kurası ne zaman?
UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabı kura çekilişi, 29 Ağustos Perşembe günü TSI 19:00'da Monaco'da gerçekleştirilecek. Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Galatasaray, grup kurasına kaçıncı torbadan katılacak?
Son 5 yılda Avrupa kupalarında elde edilen başarıyla belirlenen katsayı puanı 22 bin 500 olan Galatasaray, kuraya büyük ihtimalle 4. torbadan girecek. Devler Ligi grup aşamasında sarı kırmızılı ekibi zor rakipler bekliyor.
Birinci torbada Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern Münih, PSG ve Zenit şu an için kesinleşen takımlar olarak dikkatleri çekiyor.
Real Madrid, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk, Tottenham, Benfica, Lyon, Bayer Leverkusen, Salzburg, Valencia ve Inter de temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında bulunuyor.
32 takımın 4 torbada 8 takıma ayrıldığı Şampiyonlar Ligi’nde aynı ülke takımları ve aynı torbada yer alan takımlar birbirleriyle bu aşamada eşleşemeyecek.