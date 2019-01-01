Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kurasına kaçıncı torbadan katılıyor?

Devler Ligi'nde grup kurası zamanı geldi çattı. Peki temsilcimiz Galatasaray, kura çekimine kaçıncı torbadan katılacak?

, , , ve gibi devlerin sahne alacağı Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarına kısa bir süre kaldı.

Avrupa’nın bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi’nde 'yi bir kez daha temsil edecek.

2018-19 sezonunu ikinci sırada tamamlayan ise turnuvaya üçüncü ön elemeden katıldı. Turuncu lacivertliler, Olympiakos'a iki maçta da mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Şampiyonlar Ligi grup kurası ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup etabı kura çekilişi, 29 Ağustos Perşembe günü TSI 19:00'da 'da gerçekleştirilecek. Grup etabında ilk maçlar, 17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Rövanş maçları ise 10-11 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray, grup kurasına kaçıncı torbadan katılacak?

Son 5 yılda Avrupa kupalarında elde edilen başarıyla belirlenen katsayı puanı 22 bin 500 olan Galatasaray, kuraya büyük ihtimalle 4. torbadan girecek. Devler Ligi grup aşamasında sarı kırmızılı ekibi zor rakipler bekliyor.

Birinci torbada Liverpool, , Barcelona, , Juventus, Bayern Münih, PSG ve şu an için kesinleşen takımlar olarak dikkatleri çekiyor.

Real Madrid, , , , , , , , , Salzburg, ve de temsilcimizin muhtemel rakipleri arasında bulunuyor.

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32 takımın 4 torbada 8 takıma ayrıldığı Şampiyonlar Ligi’nde aynı ülke takımları ve aynı torbada yer alan takımlar birbirleriyle bu aşamada eşleşemeyecek.