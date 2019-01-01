Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya ne zaman bildirmesi gerekiyor?

Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadro ile girmek isteyen Galatasaray, transferi erken bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne tam hazır olmak istiyor.

'de 2018-2019 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti.

Her fırsatta hedefinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu söyleyen Fatih Terim güçlü bir kadro ile önümüzdeki sezona girmek istiyor.

Aslan transfer hareketına da erken başladı. Galatasaray'ın yaz transfer dönemindeki en önemli hedefi ise transferleri erken bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne birbirine uyumlu bir kadroyla girmek.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya ne zaman bildirmesi gerekiyor?

Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan Galatasaray'ın ilk maçı 17-18 Eylül tarihinde olacak. Ancak UEFA takımlardan kadroları en geç 31 Ağustos gecesi saat 23.59'a kadar bildirmelerini istiyor.