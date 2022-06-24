Galatasaray - Salernitana maçı ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

Sarı-kırmızılıların Okan Buruk yönetiminde oynayacağı hazırlık maçı ne zaman ve hangi kanalda? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

Okan Buruk’un teknik direktör olarak takımın başına geçmesinden sonra yeni sezon planlaması, hazırlık ve kamp takvimleri merak edilen Galatasaray’da ilk hazırlık maçı Macar ekiplerinden Paksi FC ile oynanacak.

Hazırlıklarına Florya Metin Oktay tesislerinde başlayacak olan Galatasaray’ın hazırlık kampını hangi bölgede geçireceğine dair kulüp tarafından bir bilgi henüz paylaşılmadı.

Henüz resmi bir açıklama olmasa da sarı kırmızılılar ikinci hazırlık maçlarını İtalyan ekibi Salernitana karşısında oynayacak.

Galatasaray - Salernitana maçı ne zaman?

Sarı kırmızılılar hazırlık dönemindeki ikinci maçlarını İtalyan temsilcisi Salernitana’ya karşı oynayacak.

Galatasaray – Salernitana maçı 27 Temmuz cumartesi günü oynanacak.

Maçın saati ve oynanacak yer henüz belli değil.

Galatasaray – Salernitana maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Galatasaray - Salernitana hazırlık maçının hangi kanalda yayınlanacağına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

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