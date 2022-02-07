Süper Lig'de oldukça kötü bir grafik çizen ve son 13 karşılaşmada sadece bir galibiyette kalan Galatasaray'da kadroyu yeniden yapılandırma çalışmaları sürerken, Mbaye Diagne'nin sözleşmesi feshedildi.

Sakatlığı nedeniyle sahalardan en az bir ay daha uzak kalacak olan Senegalli oyuncu ile anlaşan sarı-kırmızılı takımın sözleşmenin fesh edildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Avrupa Ligi için üç değişiklik hakkı bulunan Galatasaray'da daha önce Inaki Pena, Bafetimbi Gomis ve Erick Pulgar'ın kadroya dahil edilmesiyle birlikte Gustavo Assunçao ve Deandre Yedlin kadrodan çıkartılmıştı.

Diagne'nin kontratının feshedilmesiyle beraber Galatasaray'ın Avrupa Ligi kadrosundan çıkartılan son isim golcü oyuncu oldu.

Premier Lig'de kalamadı

Galatasaray'a 2018-2019 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan 13 milyon euro karşılığında transfer edilen Diagne, Galatasaray formasıyla ilk sezonunda 12 karşılaşmada 10 gol atmış ve şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

2019-2020 sezonunda kiralık olarak Belçika'nın Club Brugge takımında oynayan Diagne bir sonraki sezonu ise Premier Lig'de tamamlamıştı.

2020-2021 sezonunda West Bromwich formasıyla 16 maçta üç gole imza atan golcü oyuncu takımını Premier Lig'de tutmayı başaramayınca Galatasaray'a dönmüştü.

Bu sezon ligde şans bulduğu 14 karşılaşmada iki kez gol sevinci yaşayan Diagne özellikle sosyal medya paylaşımlarıyla birçok kez futbol kamuoyunun gündemine oturmuştu.

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