Galatasaray sakatlığı süren Sacha Boey'i iki hafta daha bekleyecek

Sezon başında Rennes'den transfer olduğu Galatasaray'da sezona çok iyi bir başlangıç yapan ve Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasına giren Fransız sağ bek Sacha Boey'in sahalara dönüş tarihi bir süre daha ertelendi.

Bir aydan bu yana Fransa'da tedavi olan 21 yaşındaki genç oyuncunun en az iki hafta daha takımdan ayrı olacağı öne sürüldü.

BeIN Sports'tan Kutlu Akpınar'ın paylaştığı habere göre; aynı sakatlığı tekrar yaşamamak için riske girmek istemeyen Boey, Galatasaray sağlık ekibinin de onayıyla iki hafta daha dinlendirilecek.

Galatasaray formasıyla ligde üç maça çıkan Boey, gol ve asist katkısı yapamasa da bindirmeleriyle dikkat çekmişti.

Boey bu sezon ne yaptı?

UEFA Avrupa Ligi'nde dört maça çıkan ve bir gol kaydeden Boey, geçtiğimiz sezon Ligue 1'de 26 maça çıkmıştı.

Galatasaray'ın ilk 11'in yanı sıra geleceğe yönelik bir hamle olarak da kadrosuna kattığı genç oyuncunun önümüzdeki yıllarda büyük bir gelişim göstermesi beklenirken, sarı-kırmızılı takıma büyük bir bonservis kazandırma ihtimali bulunuyor.

Boey'nin yerine oynayacak olan DeAndre Yedlin bu sezon ne yaptı?

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in Boey'in yokluğunda sağ bekte formayı ABD'li oyuncu DeAndre Yedlin'e vermesi bekleniyor.

Bu sezon ligde dokuz, Avrupa'da ise altı maça çıkan Yedlin, forma giydiği toplam 15 karşılaşmada skora katkıda bulunamamıştı. 28 yaşındaki oyuncunun derbiye de ilk 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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