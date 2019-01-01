Galatasaray - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında Real Madrid'i konuk ediyor...

, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki üçüncü maçında ile karşı karşıya geliyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak kritik karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato yönetecek.

Galatasaray - Real Madrid maçı hangi kanalda?

22 Ekim Salı günü TSİ 22:00'de başlayacak olan karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Takım haberleri & muhtemel 11'ler

Zorlu randevu öncesinde Galatasaray'da PSG ile oynanan maçtan bu yana aşil tendonundaki sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Radamel Falcao, halen takımla birlikte çalışmalara başlayabilmiş değil. Yıldız golcü, Real Madrid karşısında da forma giyemeyecek.

Sarı kırmızılı takımda uzun süreli sakatlığı devam eden Emre Akbaba da bu maçta görev alamayacak. Sakatlığı geçen Mario Lemina ile Cumartesi günkü antrenmanda ağrı hissettiği için Pazar günü tedbir amaçlı takımla çalıştırılmayan Sofiane Feghouli ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda oynayabilecek.

Real Madrid cephesinde ise 6 futbolcu Galatasaray maçı kadrosuna alınmadı.

İspanyol devinde sakatlıkları bulunan Luka Modric, Gareth Bale, Nacho, Lucas Vazquez, Marco Asensio ve Mariano Diaz, Galatasaray'a önünde forma giyemeyecek.

Hafif sakatlıkları olan Raphael Varane ile Toni Kroos ise İstanbul'a getirilen 21 kişilik kadroda yer buldu.

Haberin devamı aşağıda

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Seri, Lemina, Belhanda, Andone, Babel

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Isco, Kroos, James, Benzema, Hazard

Devler Ligi'nde 7. randevu

Galatasaray ile Real Madrid, Şampiyonlar Ligi tarihinde 7. kez karşı karşıya gelecekler. Bu turnuvada iki takım arasında oynanan maçların 4'ü Real Madrid, 2'si de Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona ermişti.