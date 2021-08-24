Avrupa Ligi

Galatasaray - Randers maçı hangi kanalda?

Samet Çayır
AA
Sarı-kırmızılılar, 1-1'in rövanşında Danimarka ekibini ağırlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone'ı geçen Aslan, play-off turu ikinci maçında, 1-1'in rövanşında Randers'ı konuk ediyor.

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Galatasaray - Randers maçı ne zaman, saat kaçta?

Sarı-kırmızılılar, 26 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Danimarka temsilcisi ile kozlarını paylaşacak.

Karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

Kritik mücadele, D-Smart Go uygulamasından ve Spor Smart'tan ekranlara gelecek.

Galatasaray - Randers maçının muhtemel ilk 11'leri

Karşılaşmada iki takımn muhtemelen ilk 11'leri şu şekilde:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Kerem, Berkan, Taylan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Mostafa Mohamed.

Randers: Carlgren, Kallesöe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Johnsen, Lauenborg, Klysner, Tibbling, Egho, Vito.

 

 