Galatasaray - Randers maçı hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına 2-1 yenilerek turnuvaya veda etmişti.
Sarı-kırmızılılar, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.
3. Ön Eleme Turu'nda St. Johnstone'ı geçen Aslan, play-off turu ikinci maçında, 1-1'in rövanşında Randers'ı konuk ediyor.
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Galatasaray - Randers maçı ne zaman, saat kaçta?
Sarı-kırmızılılar, 26 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Danimarka temsilcisi ile kozlarını paylaşacak.
Karşılaşmayı Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.
Kritik mücadele, D-Smart Go uygulamasından ve Spor Smart'tan ekranlara gelecek.
Galatasaray - Randers maçının muhtemel ilk 11'leri
Karşılaşmada iki takımn muhtemelen ilk 11'leri şu şekilde:
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Alpaslan, Van Aanholt, Kerem, Berkan, Taylan, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Mostafa Mohamed.
Randers: Carlgren, Kallesöe, Piesinger, Marxen, Kopplin, Johnsen, Lauenborg, Klysner, Tibbling, Egho, Vito.