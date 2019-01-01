Galatasaray, Radamel Falcao'yu duyurmaya hazırlanıyor

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için uzun süredir uğraştığı yıldız oyuncu Radamel Falcao'nun önümüzdeki günlerde İstanbul'a geleceği iddia edildi.

'ın transfer gündeminden düşmek bilmeyen 33 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Sarı kırmızılı ekip, hem oyuncu ile hem de kulübü ile görüşmelerini sürdürüyor ve transferi neticelendirmek için uğraş veriyordu. Falcao'nun da 'de oynamak istediğini belirtmesiyle birlikte transferin olumlu yönde sonuçlanacağına dair olan düşünce daha da güçlenmişti.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın 'ya giderek Falcao ile görüşmesi ve oyuncu ile çektirdiği fotoğrafın ortaya çıkması; bunun yanı sıra Falcao'nun sosyal medya hesabı üzerinden Galatasaray ile ilgili yapılan paylaşımları beğenmesi ve bunlara yorum yapması da taraftarları heyecanlandıran gelişmeler arasındaydı.

TRT Spor muhabiri Volkan Kılıç'ın haberine göre Falcao ve ailesi, özel bir uçak ile 21 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a gelecek. Oyuncunun formasının dahi hazırlandığı, Galatasaray yönetiminin de Falcao transferini 20 Ağustos Salı günü KAP'a bildireceği belirtildi. KAP açıklamasının ardından forma satışlarının da başlayacağı ifade edildi. 21 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'a geleceği belirtilen Falcao'nun sağlık kontrollerinden geçeceği, teknik direktör Fatih Terim'in vereceği onaya bağlı olarak da 25 Ağustos Pazar günü Galatasaray'ın kendi sahasında oynayacağı maçında kadroya alınabileceği öne sürüldü.

Falcao, son olarak Monaco'nun Metz ile oynadığı lig maçının kadrosuna da alınmamıştı.