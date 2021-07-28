Galatasaray - PSV Eindhoven maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-kırmızılılar, bir mucizenin peşinde.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş mücadelesinde PSV Eindhoven'ı konuk ediyor.

İlk maçı Eindhoven'da 5-1'lik skorla kaybeden sarı-kırmızılılar, saat 21.00'de başlayacak mücadelede İstanbul'da Türk Telekom Arena'da Hollanda ekibi karşısında zoru başarıp turu geçmek istiyor.

Galatasaray nasıl tur atlar?

Deplasman golü kuralı kaldırıldığı için, artık hesaplamalar daha kolay. Galatasaray, rakibini dört farklı mağlup ederse karşılaşma uzatmalara gidecek.

Sarı-kırmızılılar, eğer PSV Eindhoven'ı en az beş farklı mağlup ederse tur atmalayı başaracak. Diğer tüm sonuçlarda turu atlayan takım PSV Eindhoven olacak.

Galatasaray - PSV Eindhoven maçı hangi kanalda?

Sarı-kırmızılıların Hollanda ekibi ile oynayacağı kritik rövanş mücadelesi D-Smart 77. kanal Spor Smart’tan naklen yayınlanacak.

Spor Smart kanalında saat 20.00'de maç önü özel programı ekranlara gelecek. Karşılaşmanın ardından ise özel röportajlar yayınlanacak.

Maç yayınında Aykut Aydın ve Melih Gümüşbıçak yer alacak.

Galatasaray - PSV Eindhoven maçının muhtemel 11'leri

Bilindiği gibi salı akşamı düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk 11'de oynayacak oyuncuları açıklamıştı. Bu bağlamda, iki takımın muhtemel 11'i de şu şekilde:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Ömer, Aytaç, Emre Kılınç, Sekidika, Barış Alper, Kerem, Mohamed

PSV Eindhoven: Drommel, Mwene, Ramalho, Boscagli, Max, Van Ginkel, Sangare, Madueke, Götze, Vertessen, Zahavi