Galatasaray - PSG Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray ile PSG, Şampiyonlar Ligi altıncı haftasında karşı karşıya geliyor.

Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı hafta mücadelesinde Paris Saint Germain ile , Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geliyor.

Galatasaray ile Paris Saint Germain daha önce 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda sarı kırmızılılar 2 kez kazanırken Fransız ekibi de iki galibiyet aldı.

1996/97 Kupa Galipleri Kupası mücadelesinde Galatasaray rakibini Ali Sami Yen'de 4-2 yenerken rövaşı PSG 4-0 kazanarak tur atlamıştı.

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2000/01 sezonunda ise iki takım Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşı karşıya gelmişti. Sarı kırmızılar İstanbul'da PSG'yi 1-0'la geçmiş, deplasmanda ise 2-0 mağlup olmuştu.

Galatasaray - PSG maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray ile PSG'yi karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşması 11 Aralık Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 23:00'te başlayacak.

Galatasaray - PSG maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Zorlu mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak. İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.

İki takımın kadroları

Galatasaray: Fernando Muslera, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Mariano Ferreira, Christian Luyindama, Marcao, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, Steven Nzonzi, Mario Lemina ,Selçuk İnan, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Younes Belhanda, Ryan Babel, Radamel Falcao, Adem Büyük, Florin Andone, Emre Mor.

Paris Saint Germain: Navas, Rico, Dagba, Meunier, Silva, Kimpembe, Diallo, Kehrer, Marquinhos, Bernat, Kurzawa, Draxler, Verratti, Paredes, Sarabia, Herrera, Gueye, Neymar, Mbappe, Cavani, Icardi, Di Maria, Choupo-Moting