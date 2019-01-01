Galatasaray - PSG maçının biletleri ne kadar, kaç para?
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü evinde Fransa Temsilcisi Paris Saint-Germain ile yapacağı karşılaşmanın biletleri, satışa sunuldu.
Biletlerin satışı, yarın saat 11.00'de sadece GS Logolu passolig kart sahiplerine yapılacak. 30 Eylül Pazartesi gününden itibaren ise diğer logolu passolig kart sahiplerine bilet satış gerçekleştirilecek.
Galatasaray - PSG maçının bilet fiyatları ne kadar?
Maçın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1: 1.500 Lira
Kategori 2: 1.300 lira
Kategori 3: 1.200 lira
Kategori 4: 1.000 Lira
Kategori 5: 900 Lira
Kategori 6: 700
Kategori 7: 500 Lira
Kategori 8: 400 Lira
Kategori 9: 350 Lira
Kategori 10: 200 Lira
Kategori 11: 175 Lira
Kategori 12 (Misafir): 175 Lira
Galatasaray, A Grubu ikinci maçında PSG'yi 1 Ekim Salı günü Türk Telekom Stadı'nda saat 22.00'de konuk edecek.