Galatasaray - Pendikspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ve TOD dijital platformundan naklen yayınlanacak.

Maçla ilgili detaylar

Galatasaray, ligin geride kalan 32 maçlık bölümünde 28 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 87 puan topladı.

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Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Siltaş Yapı Pendikspor ise 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi sonucunda 30 puan elde etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, 33. hafta öncesi ligde 19. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında oynanan maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazanmıştı.

Galatasaray - Pendikspor maçı canlı izle