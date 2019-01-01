Galatasaray, Pato transferi için kesenin ağzını açtı! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 25 Ocak

Hücuma takviyeye öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Taraftarın tepkisini dindirmek için yıldız bir golcü getirmek isteyen Galatasaray yönetimi, son ana kadar Pato'dan haber bekleyecek.

A Spor 'un haberine göre; Abdurrahim Albrayrak'ın "Kulübüyle sorunları olduğunu söyledi ve kendisine zaman vermemezi istedi" dediği Alexandre Pato için kesenin ağzı açıldı.

Sarı kırmızılı yönetim, Fatih Terim'in çok istediği Brezilyalı yıldız için bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro'nun üstünde bir ücret önerecek.

Galatasaray, Lazio'nun kapısını çaldı

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminin bitmesine 7 gün kala rotasını İtalya'ya çevirdi.

Sabah'tan Mehmet Özcan'ın haberine göre; idari menajer Şükrü Hanedar, Lazio'nun golcüsü Felipe Caicedo için çalışma başlattı.

Ekvadorlu futbolcu ile anlaşan sarı-kırmızılı idareci, bonservis için ise İtalyan kulübüne 3 milyon euro'luk teklif sundu.

Galatasaray, Serdar Aziz'den 4 milyon euro istedi

Galatasaray’da Serdar Aziz ile ilgili dün sıcak gelişmeler yaşandı.

Hürriyet' 'in haberine göre; milli stoperin menajeri ile görüşen yöneticiler, “İstediğimiz bonservis bedelini getirirsen yolları ayırabiliriz’ dedi ve 2.4 milyon euro’luk alacaklarından vazgeçip, 3 taksitte ödeme kaydı ile 1.5 milyon euro da fesih tazminatı talep etti.

Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına varan ve sahalara dönmek isteyen Serdar Aziz bu şartları kabul ederse sözleşmesi feshedilecek. Kabul etmez ise parasını alacak ancak futboldan uzak kalacak.

Galatasaray, N'Jie için yeniden harekete geçti

Alan ve Pato transferlerinde Dubai'den eli boş dönen Galatasaray, rotasını yeniden Fransa'ya çevirdi.

Fanatik 'in haberine göre; sarı kırmızılılar, Marsilya’nın Kamerunlu forveti Clinton N’Jie için Fransız ekibiyle yeniden temas kuracak.

Galatasaray’ın 25 yaşındaki futbolcu için en büyük kozu ise Marsilya’nın Mario Balotelli’yi kadrosuna katması.