Galatasaray - Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde perde yeniden açılıyor.
Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu ikinci mücadelesinde Türk Telekom Stadyumu'nda Fransız ekip Paris Saint-Germain'i konuk ediyor.
Galatasaray, gruptaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile golsüz berabere kaldı.
Paris Saint-Germain ise evinde konuk ettiği Real Madrid'i 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti.
Galatasaray - PSG maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray ile PSG'nin karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi karşılaşması 1 Ekim Salı günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
Galatasaray - PSG maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Galatasaray - Paris Saint-Germain karşılaşmasını beIN Sports 1 yayınlayacak.