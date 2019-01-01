Şampiyonlar Ligi

Galatasaray - Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Paris Saint Germain'i ağırlıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde perde yeniden açılıyor.

Temsilcimiz Galatasaray, A Grubu ikinci mücadelesinde Türk Telekom Stadyumu'nda Fransız ekip Paris Saint-Germain'i konuk ediyor.

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Galatasaray, gruptaki ilk maçında deplasmanda Club Brugge ile golsüz berabere kaldı.

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Paris Saint-Germain ise evinde konuk ettiği Real Madrid'i 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti.

Galatasaray - PSG maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray ile PSG'nin karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi karşılaşması 1 Ekim Salı günü TSİ 22:00'de başlayacak. Mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.

Galatasaray - PSG maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki Galatasaray - Paris Saint-Germain karşılaşmasını beIN Sports 1 yayınlayacak.

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