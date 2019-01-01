Galatasaray, Panathinaikos ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile karşılaşacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılı ekip, 2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de Türk Telekom Stadı'nda Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek.

ile Panathinaikos, Avrupa kupaları tarihinde daha önce iki kez karşılaştı.

İki takımın 2009-2010 sezonunda UEFA grup aşamasındaki iki mücadelesinden de galip ayrılan Galatasaray olmuştu. Yunanistan deplasmanında 3-1’lik skorla kazanan sarı kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı’nda gerçekleşen ikinci karşılaşmada da tek golle galip tarafta yer alıyordu.