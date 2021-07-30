Galatasaray Olimpiu Morutan transferinde sona yaklaştı

Transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray, bir genç yıldızı daha kadrosuna katmaya yakın.

Şampiyonlar Ligi ön elemesinde PSV Eindhoven'a elendikten sonra transferde atağa kalkan ve Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Sacha Boey ve Patrick van Aanholt gibi önemli isimleri kadrosuna katan Galatasaray, Romanya Ligi'nde forma giyen ve önemli bir potansiyel olarak nitelendirilen bir transferde daha mutlu sona ulaşmak üzere.

Olimpiu #Morutan is fascinated by #Galatasaray and has agreed an agreement in principle for a contract until 2026 with #GalatasaraySK, which have not reached an agreement with #FCSB yet. Talks ongoing to try to finalize the deal. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 30, 2021

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre kariyerini FCSB takımında sürdüren 22 yaşındaki 10 numara Olimpiu Morutan'ı 2026'ya dek sürecek bir sözleşmeye imza atması için ikna eden Galatasaray, oyuncunun kulübüyle bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. İki takımın kısa bir süre içinde anlaşması bekleniyor.

Kulübün sahibini kızdırdı

FCSB takımının sahibi Gigi Becali de sarı-kırmızılı takımdan gelen teklifi doğrularken, genç oyuncunun takımdan ayrılacağını söyledi. Takımının Konferans Ligi'nde Kazak takımı Shakhter Karagandy'ye elenmesi üzerine büyük bir tepki gösteren Becali, bazı oyuncularını sadece Romanya Ligi'nde oynamaları için takımda tutmayacağını söyledi.

Breaking | FCSB owner Becali to the Romanian media: "After getting knocked out in Europe, I'll sell Morutan. You know where the offer is from... #Galatasaray" — Emanuel Roşu (@Emishor) July 30, 2021

Birçok kez Romanya U21 Milli Takımı'nın da formasını giyen Morutan, geçtiğimiz sezon ligde 25 maçta şans bulurken, altı gol ve bir asistle oynamıştı. Avrupa'nın diğer liglerine nispeten erken başlayan ve iki haftası geride kalan Romanya Ligi'nde bu sezona da etkili başlayan Morutan, ligde şans bulduğu iki maçta bir gol attı.

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