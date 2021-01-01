Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'a 1.2 milyon euro ve 6 maç ceza verildiğini duyurdu

Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan'ın "haksız fesih" nedeniyle 1.2 milyon euro ve 6 maç ceza aldığını açıkladı.

Kulübü, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun Oğulcan Çağlayan'a transferinde "haksız fesih" nedeniyle 1.2 milyon euro ve 6 maçtan men cezası verdiğini duyurdu.

Galatasaray kulübübu bu karar nedeniyle Tahkim Kurulu'na gerekirse de yargı organlarına itiraz edeceğini de açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada "Teamüllere aykırı, haksız, çok yönlü organize ve tartışılacak bu kararların kaldırılması için kamuoyu bilgilendirilerek, hukuka olan güveni tesis için Tahkim Kurulu ve gerekmesi halinde diğer adli kurumlara itirazda bulunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

Galatasaray A takımı futbolcusu Oğulcan Çağlayan hakkında açıklama pic.twitter.com/UnWgaQ8VPM — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 10, 2021

Oğulcan Çağlayan Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Oğulcan Çağlayan'ın 6 maçlık cezası henüz kesin değil. Çünkü oyuncu tecbirli olarak sevk edilmedi.

Oğulcan'ın derbide oynayıp oynayamayacağı 14 Ocak Perşembe günü yapılan Tahkim Kurulu toplantısında belli olacak.