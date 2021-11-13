Galatasaray, Norwich City forması giyen Teemu Pukki'yi istiyor

Galatasaray, forvet transferinde kolları sıvadı. Sarı Kırmızılı takım, Senagalli forveti Mbaye Diagne'nin yerine Premier Lig'de Norwich City formasını giyen Teemu Pukki ile ilgileniyor.

Sarı Kırmızılı takımın eski oyuncularından Ozan Kabak'la aynı takımda forma giyen Pukki, Galatasaray'ın forvet transferi listesinin ilk sırasında yer alıyor.

Galatasaray, ara transfer döneminde Premier Lig'den 2, Norveç'ten ise 1 oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.

Ne söylendi?

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Norwich City formasını giyen Finli forvet oyuncusu Teemu Pukki'yi transfer edecek.

Finlandiyalı oyuncunun da Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığı ve sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak Sarı Kırmızılı takıma imza atması bekleniyor.

Galatasaray, Pukki'yi transfer ederek kadrosunu güçlendirmeyi ve Avrupa'da başarılı geçen sezonu en iyi şekilde bitirmeyi hedefliyor.

Sarı Kırmızılı takımın ilgilendiği bir diğer futbolcu ise Norveç Ligi takımlarından Bodo Glimpt'te oynayan Erik Botheim. Bodo Glipt ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çok iyi bir performans sergileyen Botheim, Avrupa'da birçok kulübün transfer listesine girmeyi başardı.

Erik Botheim'in, Avrupa piyasasında yükselmesiyle Galatasaray'ın Teemu Pukki'nin transferini bitirmeye ağırlık vereceği ifade ediliyor.

Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Karagümrük ile 1-1 berabere kalarak 2 puan kaybeden Galatasaray, 13. haftada sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yle oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçı için hücum hattında Mostafa Mohamed veya Halil Dervişoğlu ikilisinden birisini oynatmayı düşünüyor.

Sarı Kırmızılı takım, Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde 4. sırada yer alıyor.

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