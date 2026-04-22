Galatasaray, Noa Lang'a yapılan iddia edilen faulün ardından öfkeli ve kupa turnuvasından elendi

Galatasaray, Çarşamba akşamı Türkiye Kupası'nda sürpriz bir şekilde elendi. Teknik direktör Okan Buruk'un takımı, çeyrek finalde Gençlerbirliği'ne 0-2 yenildi.

Galatasaray, B kadrosuyla sahaya çıktı ve bu da Noa Lang ve Mauro Icardi gibi isimlere ilk 11'de yer açtı. İkinci isim ilk yarıda çok iyi bir fırsat yakaladı, ancak çok iyi bir pozisyonda topu çok üstten dışarı attı.

İkinci yarıda skor açıldı, ancak Rams Park'taki taraftarların hoşnutsuzluğuna neden olan golü Gençlerbirliği attı. Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, ilk şutu direğin yardımıyla kurtardı, ancak Fıratcan Üzüm'ün ribaundunda çaresiz kaldı: 0-1.

Galatasaray, skoru eşitlemeye çalışmak zorunda kaldı ve Ahmed Kutucu'nun eşitlik golünü kaçırmasının ardından, Lang'a yapılan iddia edilen faulün ardından penaltı talep etti. Hakem, Galatasaray'ın öfkesine rağmen bu talebi kabul etmedi.

Galatasaray, Leroy Sané'nin serbest vuruşu ve Icardi'nin kafa vuruşu gibi fırsatlarla denemeye devam etti, ancak bu gece İstanbul ekibi için iyi bir gece değildi.

83. dakikada konuk takım, Güvenç'in önünde topu eliyle oynayarak yaptığı hatayı gören Adama Traoré ile farkı ikiye çıkardı. Malili oyuncu bu fırsatı değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ın kupa macerası 0-2'lik skorla sona erdi.