İtalyan devi kadrosuna katmak istediği 23 yaşındaki oyuncu için Galatasaray ile masaya oturdu.

Serie A’da son yıllarda şampiyonluklara uzak kalan Juvnetus gelecek sezona yönelik iddialı bir takım kurmak için çalışmalara başladı.

Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus’un Galatasaray forması giyen İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo ile ilgilendiği ve iki kulübün geçtiğimiz günlerde bir araya gelerek yıldız oyuncunun transfer durumunu değerlendirdiği belirtildi.

İtalyan basınından Tuttomercato’da yer alan haberde Galatasaray yönetiminin bu görüşmede herhangi bir takas teklifiyle ilgilenmediklerini net bir şekilde ifade ettiği ifade edildi.

Zaniolo Türkiye'de mutlu

Zaniolo ise bu gelişmeler yaşanırken yaptığı açıklamada kariyerini ara transferde geldiği Türkiye’de sürdürmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ve Galatasaray’da kalabileceğini ifade etti.

Sarı-kırmızılı takımın Süper Lig’de oynadığı son maç olan Fenerbahçe derbisine iki golle damga vuran ve taraftarların sevgilisi haline gelen Zaniolo, Süper Lig’de forma giydiği 10 karşılaşmada 358 dakika süre alırken, bu maçlara beş gol sığdırmayı başarmıştı. Kontratında 35 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunduğu öne sürülen 23 yaşındaki yıldızla Milan da yakından ilgileniyor.