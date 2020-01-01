Galatasaray

Galatasaray nasıl şampiyon olur? Galatasaray'ın kalan maçları

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Taylan Antalyali Radamel Falcao Galatasaray Antalyaspor 12282019
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Sarı Kırmızılılar üst üste 3'üncü, toplamda 23'üncü şampiyonluğu hedefliyor. Peki Galatasaray nasıl şampiyon olur?

Süper Lig'in 29. haftası geride kalırken Galatasaray 52 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Sarı Kırmızılılar geçtiğimiz hafta lider Başakşehir'le 1-1 berabere kalıp sekiz puanlık farkını azaltma şansını yitirdi ve şampiyonluk şansını epey zora soktu.

Cimbom'un şampiyonluk yarışında yeniden tutunabilmesi için Trabzonspor derbisini mutlaka kazanması gerekiyor. 

Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde:

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