Galatasaray nasıl şampiyon olur? Galatasaray'ın kalan maçları
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AA
Süper Lig'in 29. haftası geride kalırken Galatasaray 52 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Sarı Kırmızılılar geçtiğimiz hafta lider Başakşehir'le 1-1 berabere kalıp sekiz puanlık farkını azaltma şansını yitirdi ve şampiyonluk şansını epey zora soktu.
Cimbom'un şampiyonluk yarışında yeniden tutunabilmesi için Trabzonspor derbisini mutlaka kazanması gerekiyor.
Galatasaray'ın kalan maçları şu şekilde:
Trabzonspor
Alanyaspor (D)
Ankaragücü (D)
Antalyaspor (D)