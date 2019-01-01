Galatasaray Nagatomo'nun ayrılması halinde Dalbert'i isteyecek
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Galatasaray transferde Falcao ile yatıp kalkıyor ancak gündemdeki tek isim o değil.
Sarı Kırmızılılar, İtalyan kulüplerinin ilgilendiği Japon sol beki Yuto Nagatomo’yu satmaya sıcak bakıyor.
Goal Türkiye’nin edindiği bilgiye göre; teknik direktör Fatih Terim, Nagatomo’nun ayrılması halinde Inter’de forma giyen Dalbert’in kiralanmasını istedi.
25 yaşındaki Brezilyalı sol bek 2017 yazında Nice’ten 21 milyon euro bonservis bedeli ile transfer edilmiş ancak geride kalan iki sezonda beklentileri karşılayamamıştı.
Dalbert Inter’deki ilk sezonunda 14 resmi maçta forma giymiş, ikinci sezonunda ise 12 maça çıkmıştı.
İlk sezonunda skora katkı veremeyen Dalbert, ikinci sezonunda ise 1 gol ve 1 asistle oynamıştı.