Galatasaray, Mbaye Diagne ve Younes Belhanda'nın bonservislerini belirledi

Galatasaray yönetiminin Mbaye Diagne ve Younes Belhanda için en az 27 milyon euro'luk bir bonservis geliri beklediği iddia edildi.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan , FFP anlaşması gereği bir yandan da oyuncu satışı yapmak zorunda. Buna karşın sarı-kırmızılılar, Arap kulüplerinin istediği Mbaye Diagne ve Younes Belhanda'nın satılması için acele etmeyecek.

Hürriyet' ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray yönetimi iki oyuncunun satışından minimum 27 milyon euro'luk bir gelir bekliyor. İki oyuncu için bu bedelin altında kalacak teklifler ise kabul edilmeyecek.

Diagne'yi 'dan 13 milyon euro'ya alan Galatasaray, Senegalli golcü için 15-20 milyon euro aralığında tekliflerin geleceğini düşünüyor. Belhanda için ise beklenen teklif en az 12 milyon euro.

Galatasaray, 21 Haziran'da başlayacak Afrika Kupası'nı da beklemek istiyor. Sarı-kırmızılılar, iki oyuncunun kupada başarılı olması halinde piyasa değerlerinin artacağına inanıyor.