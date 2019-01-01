Galatasaray, Mbaye Diagne için Aston Villa ile pazarlığa oturdu
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Kasımpaşa'dan Trezeguet'ye sürpriz bir şekilde imza attıran ve Mısırlı yıldızın transferine 10 milyon euro ödeyen Aston Villa'nın yeni hedefi ise Galatasaray'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne.
Gazeteci İbrahim Seten'in Twitter hesabından duyurduğu habere göre, Aston Villa tıpkı Trezeguet gibi Diagne için de 10 milyon euro teklif etti. Galatasaray ise 13 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
Her iki takım arasında pazarlıklar devam ediyor.