Galatasaray, Mbaye Diagne için Aston Villa ile pazarlığa oturdu

Premier Lig'in yeni ekibi Aston Villa, Galatasaray'ın gözden çıkardığı Senegalli forvet Mbaye Diagne'nin peşine düştü.

'dan Trezeguet'ye sürpriz bir şekilde imza attıran ve Mısırlı yıldızın transferine 10 milyon euro ödeyen Aston Villa'nın yeni hedefi ise 'ın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne.

Gazeteci İbrahim Seten'in Twitter hesabından duyurduğu habere göre, Aston Villa tıpkı Trezeguet gibi Diagne için de 10 milyon euro teklif etti. Galatasaray ise 13 milyon euro bonservis bedeli istiyor.

Haberin devamı aşağıda

Her iki takım arasında pazarlıklar devam ediyor.