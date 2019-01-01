Galatasaray, Martin Linnes'e takım arıyor

Galatasaray Ocak ayına kadar oynatamayacağı Martin Linnes'i Katar veya Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir kulübe kiralamayı planlıyor.

'da yaz döneminde yapılan transferlerin ardından yabancı sayısı 15'e yükseldi.

Sarı Kırmızılılar, Yuto Nagatomo ve Mariano için beklenen teklifler gelmeyince Martin Linnes'in sözleşmesini 6 aylığına askıya almayı tercih etti.

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Fanatik'in haberine göre 27 yaşındaki futbolcunun bu süreyi sadece idman yaparak geçirmesini istemeyen Galatasaray Yönetimi, Avrupa’da transfer döneminin sona ermesine rağmen ara formülle bu oyuncuyu başka bir takıma kiralamak için girişimlere başladı.

Futbolcunun menajerine bu konuda talimat veren Sarı- Kırmızılılar’ın, ve ’nde transfer döneminin devam etmesi sebebiyle oyuncusunu bu 2 ülkeden bir takıma göndermeye sıcak baktığı kaydedildi.

Galatasaray’la 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Linnes’in, Ocak ayına kadar başka bir takımda kiralık oynaması ardından Sarı-Kırmızılı takıma geri dönmesi bekleniyor.