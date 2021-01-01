Galatasaray, Marcao'nun sözleşmesini iki yıl daha uzattı

Galatasaray, Brezilyalı stoperi Marcao'nun sözleşmesini uzattı.

Bir yandan seçim havasına giren Galatasaray, diğer yandan önümüzdeki sezonun kadro planlaması için çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılı takım bu doğrultuda, Brezilyalı sol stoper Marcao'nun sözleşmesini 2 yıl uzattı.

Marcao ne kadar maaş alacak?

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

Marcao'ya 2022-2023 sezonu için net 1 milyon 300 bin, 2023-2024 sezonu için net 1 milyon 400 bin euro sabit transfer ücreti ödenecek.

Brezilyalı oyuncu Galatasaray'daki son sezonunda 900 bin euro maaş alıyordu.

Başarılı stoper Galatasaray'ın mevcut kadrosunda en yüksek maaş alan altıncı oyuncu olacak.

Marcao'nun Galatasaray kariyeri

Galatasaray, Marcao'yu 2018-2019 sezonunun devre arasında Portekiz'in Chaves ekibinden transfer etti.

Sarı-kırmızılı formayı 102 maçta sırtına geçrein Marcao, tek golünü de UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a karşı attı.

Marcao bu sezon Galatasaray'da en çok maça çıkan (42), en çok dakika alan (3765) ve en çok sarı kart gören (11) oyuncu oldu.