Sarı-kırmızılılar, Brezilyalı stoperin yeni durağının Sevilla olduğunu duyurdu.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi transferde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

AS Roma'dan Sergio Oliviera'yı İstanbul'a getiren sarı-kırmızılılar, bir yandan da Marcao'ya veda ediyor.

Kulüp, cuma akşamı yaptığı açıklamada tecrübeli stoperin transferi için Sevilla kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Ne söylendi?

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Profesyonel Futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira’nın Sevilla Football Club, S.A.D Kulübüne transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/ESFQmDNWnE — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 8, 2022

Bu açıklama ne anlama geliyor?

Türk futbol kulüpleri, transfer görüşmeleri olumlu şekilde sona erdiğinde bunu KAP'a duyuruyor.

Bu, transferin tamamlandığı anlamı taşıyor.

Sevilla'nın Marcao transferi için ne kadar bonservis ücreti ödeyeceği henüz resmî olarak açıklanmadı.