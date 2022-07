Brezilyalı futbolcu, İspanya'nın yolunu tutarken bonservis bedeli merak konusu oldu.

İspanya ekiplerinden Sevilla'ya transfer olan Brezilyalı futbolcu Marcao'nun maliyeti Galatasaray tarafından açıklandı.

Transferi gerçekleşen Marcao için bir veda mesajı yayınlayan sarı kırmızılı kulüp, "Şanlı Galatasaray formasıyla 3 kupa kazanan, sahaya her maç yüreğini koyan, takımına kaptanlık yapan, yeri geldiğinde bataklığa dönmüş penaltı noktasını elleriyle temizleyen Marcos do Nascimento Teixeira. Yolun açık olsun. Her şey için teşekkürler" ifadeleriyle deneyimli futbolcusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Galatasaray, Marcao'nun Sevilla'ya satılmasından ne kadar kazandı?

Galatasaray Marcao'nun bonuslarla birlikte 15 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya transferinin gerçekleştiğini duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Sevilla Football Club, S.A.D. ile anlaşmaya varılmıştır.

"Yapılan anlaşmaya göre Sevilla Football Club, S.A.D., Şirketimize bonuslar ile birlikte 15.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Oyuncunun ileride bir başka kulübe kiralanması ya da satılması durumunda, elde edilecek transfer bedeli karının %10'u ayrıca Sevilla Football Club, S.A.D. tarafından Şirketimize ödenecektir" ifadeleri yer aldı.

