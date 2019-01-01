Galatasaray, Maicon'un bonservisini belirledi! Galatasaray'dan transfer haberleri 4 Ocak

Stoper ve forvet transferine öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Devre arası transferleri için kaynak yaratma arayışında olan Galatasaray, satılma ihtimali olan futbolculardan Maicon'un bonservisini belirledi.

A Bola'nın haberine göre; 30 yaşındaki Brezilyalı stoper için sarı kırmızılıların kapısını çalan Flamengo, 6 milyon euro cevabını aldı.

Bu ücret Brezilya ekibi tarafından yüksek bulundu ve transfer görüşmeleri donduruldu.

Galatasaray'ın Mangala aşkı bitmiyor

Serdar Aziz ile yollarını ayırma kararı alan Galatasaray, stoper transferinde gözünü İngiltere'ye çevirdi.

Habertürk 'ten Erhan Adıgüzel'in haberine göre; sarı kırmızılı yönetim, transfer listesinin başına Manchester City ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Eliaquim Mangala'yı aldı.

Fransız savunmacının transferi için Inter ve Marsilya ile yarışan sarı kırmızılılar, bu transfer için Fernando'nun Mangala ile dostluğundan faydalanmak istiyor.

Porto'da ve Manchester City'de uzun süre Mangala ile top koşturan Fernando, eski takım arkadaşına Türkiye’ye gelmesi yönünde çağrıda bulundu.

Rodrigues ile yollar ayrılıyor

Sarı kırmızılılar, Garry Rodrigues'in satışı konusunda Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile görüşmelere başlandığını Kamu Aydınlatma Platformu'na resmen bildirdi.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Garry Mendes Rodrigues’in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."

Bu sezon sarı kırmızılı formayla 20 resmi karşılaşmaya çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

Demba Ba'dan Galatasaray cevabı

Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olduğu iddia edilen Demba Ba, beIN Sports 'a açıklamalarda bulundu.

Senegalli forvet, transfer süreciyle ilgili soruyu "Çok az daha bekleyin." diye cevapladı.

Shanghai Greenland Shenhua forması giyen 33 yaşındaki oyuncunun kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Sarı kırmızılılar, Demba Ba'yı sezon sonuna kadar kiralamak isterken, Fatih Terim'in onay vermesi halinde bu transfer gerçekleşecek.

Galatasaray, Gökhan Töre'yi istiyor

Akşam 'ın haberine göre; sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Gökhan Töre'yi uygun bir bonservis karşılığında kadrosuna katmak istiyor.

Fatih Terim’le yeniden kendini bulacağına inanan Gökhan, Galatasaray'a katılmaya hazır.

Kjaer harekatı!

Ajansspor 'un haberine göre; Serdar Aziz'in boşluğunu doldurmak isteyen Galatasaray, tanıdık bir isme yöneldi.

Sarı kırmızılılar, geçmişte Fenerbahçe forması giyen Sevillalı Simon Kjaer'i kadrosuna geçmek için harekete geçti.

Galatasaray, 29 yaşındaki futbolcunun kulübüne 5 milyon euro, kendisine ise yıllık 2 milyon euro'dan olmak üzere 3 senelik sözleşme teklif eti.