Galatasaray, Lyon'dan Fransız sağ bek Leo Dubois transferini resmen açıkladı

4 sezondur Lyon forması giyen Fransız sağ bek, 11 kez de milli takım kadrosunda kendine yer buldu.

Okan Buruk'u teknik direktörlük koltuğuna getiren Galatasaray, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Bu zamana kadar Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira ve Haris Seferovic'e imza attıran sarı kırmızılı takım, son olarak sağ bek pozisyonuna takviye yaptı.

Galatasaray, Fransız ekibi Lyon'dan sağ bek oyuncusu Leo Dubois ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Ne söylendi?

Galatasaray resmi sitesinden konuyla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Galatasaray Sportif A.Ş. profesyonel futbolcu futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois'nın transferi konusunda anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

“Profesyonel futbolcu Léo Michel Joseph Claude Dubois ve kulübü Olympique Lyonnais SASU ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir.

"Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 1.800.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir.

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Dubois'in kariyeri

Kariyerine şimdilerde Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Nantes'te başlayan Dubois, gösterdiği performansla Ligue 1 devlerinin dikkatini çekti ve 2018-19 sezonunda Lyon'a transfer oldu.

4 sezondur Lyon forması giyen Fransız sağ bek, 11 kez de milli takım kadrosunda kendine yer buldu.

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