Galatasaray, Luiz Adriano için harekete geçti! Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 20 Ocak

Hücuma takviyeye öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Eren Derdiyok'u göndermeye hazırlanan ve henüz bir forvet transferi yapamayan Galatasaray'da gündeme yeni bir isim daha geldi.

Fanatik' te yer alan habere göre; Galatasaray, kadrosuna Brezilyalı bir golcü katmak istiyor.

Sarı-kırmızılı yönetim, Spartak Moskova'nın Brezilyalı golcüsü Luiz Adriano için görüşmelere başladı.

Alan'dan Galatasaray'a mesaj!

Forvet transferi konusunda çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Alan Carvalho’nun transferi için önemli yol kat etti.

Hürriyet'in haberine göre; Üç haftadan bu yana Brezilyalı futbolcunun transferi için uğraşan sarı kırmızılı kulübün yetkilileri, Guanghzou Evergrande’ye 3 milyon Euro’luk resmi teklif yaptı. Eğer Çin ekibi bu rakamı kabul ederse transfer gerçekleşecek.

Brezilyalı golcüyle anlaşan sarı kırmızılı yönetim, oyuncunun kulübüne de 3 milyon Euro’luk teklifte bulundu. Alan ise Taffarel ile konuşarak sarı kırmızılı formayı giymek için sabırsızlandığını söyledi.

Tetteh harekatı

Galatasaraylıların forvet hasreti sona eriyor.

Sarı kırmızılı yönetim, Sparta Prag forması giyen santrfor Benjamin Tetteh için harekete geçti.

Sabah'ta yer alan habere göre Ozan'dan gelen 11 milyon euro'luk bütçeyi Tetteh transferine ayırmaya karar veren Galatasaray, oyuncunun menajeriyle iletişime geçti. Tarafların 7.5 milyon euro bonservis ve bir sonraki satıştan pay maddesi içeren bir anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Eren Derdiyok, Çin'e gidiyor

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok'un sürpriz bir takımla anlaştığı iddia edildi.

Takvim'im iddiasına göre golcü oyuncu Eren Derdiyok, Çin ekibi Guangzhou ile anlaştı.

Teknik Direktör Fatih Terim'in kararıyla kadro dışı bırakılan 30 yaşındaki oyuncu için Guangzhou 1,5 milyon euro teklif etti.

Galatasaray'dan transfer açıklaması

Galatasaray yönetimi, taraftarın beklediği forvet transferi ile birlikte, takımın eski futbolcusu Emre Çolak hakkında bir açıklama yaptı.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Transfer gündemimizde eski futbolcumuz Emre Çolak ile ilgili herhangi bir düşünce ve girişim bulunmamaktadır.

Forvet transferi ile ilgili çalışmalarımız, kısa süre içinde sonuçlandırılmak üzere, çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

Galatasaray'ımız, kimi olumsuz algı operasyonlarına rağmen, 22. şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir."