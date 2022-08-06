Galatasaray, Lucas Torreira ile Dries Mertens transferlerini açıkladı

Transfer sezonunda sessizliğini uzun süre koruyan sarı-kırmızılılar, iki oyuncuyu aynı uçakta İstanbul'a getiriyor.

Galatasaray, Lucas Torreira ile Dries Mertens'in kadroya dahil olmaları için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Dursun Özbek'in başkanlık koltuğunu Burak Elmas'tan devralmasının ardından yeni bir döneme giren sarı-kırmızılılar, transfer dönemine oldukça suskun başlamışlardı.

Ancak sessizlik bozuldu ve Galatasaray yeni oyuncularını ardı ardına duyurdu.

Ne söylendi?

Galatasaray'ın Lucas Torreira ile Dries Mertens için KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

"Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua’nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Lucas Torreira'nın kariyeri nasıl?

Galatasaray bu hamlesiyle Fernando Muslera'nın ardından başka bir Uruguaylı daha takıma kattı. Kariyerine Montevideo Wanderers ile başlayan Torreira, 2014'te Pescara'ya katılarak Avrupa macerasını başlattı.

Bir sezon sonra Sampdoria'ya geçen 26 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, 2018'de 26 milyon pound bonservis bedeliyle İngiltere'nin Arsenal takımına transfer oldu.

Torreira, 2020-2021 sezonunu Atletico Madrid, 2021-2022 sezonunu ise Fiorentina'da kiralık olarak geçirdi.

Dries Mertens'in kariyeri nasıl?

Dries Mertens, kariyerinin büyük bir kısmını Napoli'de şekillendirdi. Ancak Belçikalı, Gent, Eendracht Aalst, Apeldoorn, Utrecht ve PSV gibi ekiplerin formasını da terletti.

Mertens, Napoli kariyeri boyunca 397 maçta 148 gol ve 47 asist yaptı. Napoli'de 188 maçta 81 gol atan Maradona’nın bile önüne geçip kulüp tarihinin en çok gol atan oyuncusu oldu.