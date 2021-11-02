Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fatih Terim'in öğrencileri UEFA Avrupa Ligi E grubunun dördüncü haftasında Lokomotiv Moskova'yı ağırlıyor.

Avrupa Ligi gruplarının ilk üç maçından yedi puan çıkaran sarı-kırmızılılar, Rusya temsilcisini bir kez daha yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman?

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı 4 Kasım Perşembe günü oynanacak.

Nef Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te (TSİ) başlayacak.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda?

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının yayın hakkı Exxen'de.

Bu nedenle Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı Exxen'den canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi E grubu puan durumu

1- Galatasaray / 7 puan

2- Lazio / 4 puan

3- Marsilya / 3 puan

4- Lokomotiv Moskova / 1 puan

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