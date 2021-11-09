Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Fransız oyuncu Alexis Beka Beka'nın peşinde

Galatasaray, Rus Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'nın genç oyuncusu Alexis Beka Beka'yı takibine aldı. Sarı kırmızılı takım ocak ayındaki transfer döneminde, Fransız futbolcu Beka Beka'yı kadrosuna katmak istiyor.

Transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Sarı Kırmızılı takım, UEFA Avrupa ligi'ndeki rakiplerinden Lokomotiv Moskova forması giyen oyuncuyu radarına aldı.

Ne söylendi?

Ajansspor'un haberine göre; Galatasaray, Lokomotiv Moskova forması giyen Fransız futbolcuyu ocak ayındaki transfer döneminde kadrosuna katmak için 20 yaşındaki Fransız oyuncunun durumunu sordu.

Sarı Kırmızılılar, Alexis Beka Beka'nın transfer şartları için Rus kulübüyle bağlantıya geçti.

Fransa Ligue 2 takımı Caen'den, Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya katılan Alexis Beka Beka, 6 milyon euro'luk bir transfer bedeliyle Rusya'nın yolunu tuttu.

Alexis Beka Beka'nın, Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor. Genç oyuncu, Fransız Milli Takımının alt yaş kategorilerinde de forma şansı buldu.

Alexis Beka Beka kimdir?

Futbola, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Caen formasıyla başlayan Alexis Beka Beka, Kongo asıllı Fransa doğumludur. 1.78 boyundaki genç oyuncu, önlibero ve orta sahanın merkezinde görev yapabiliyor. Sağ ayağını kullanan Beka Beka'nın piyasa değeri ise 2 milyon euro'dur.



20 yaşındaki futbolcu, bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 11 maçta 2 asistlik bir performans sergiledi.

Alexis Beka Beka, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray mücadelesinde de forma giydi.

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