Galatasaray; Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova ile önceki maçlarında ne yaptı?

UEFA Avrupa Ligi'ne E Grubu'nda devam eden Galatasaray grubundaki rakipleriyle daha önce oynadığı maçlarda ne yaptı?

UEFA Avrupa Ligi yolunda Randers'ı eleyen Galatasaray adını gruplara yazdırdı.

İstanbul'da gerçekleştirilen kura çekimine dördüncü torbadan katılan sarı-kırmızılılar E Grubu'nda yer aldı.

Galatasaray'ın E Grubu'ndaki rakipleri İtalya'dan Lazio, Fransa'dan Marsilya ve Rusya'dan Lokomotiv Moskova oldu.

Peki Galatasaray daha önce Avrupa arenasında bu takımlara karşı ne yaptı?

Galatasaray, Lazio ile oynadığı maçlarda ne yaptı?

Galatasaray bugüne kadar Lazio ile Avrupa kupalarında dört kez karşılaşırken sarı-kırmızılılar evinde oynadığı iki maçı da kaybetti.

Ancak deplasmanda Lazio'ya yenilmeyen Galatasaray bir beraberlik ve bir galibiyet elde etti.

2 - Galatasaray, Avrupa kupalarında Lazio'yu konuk ettiği iki maçı da kaybetmedi (1G 1B) ancak deplasmandaki iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Tanıdık. — OptaCan (@OptaCan) August 27, 2021

Galatasaray, Marsilya ile oynadığı maçlarda ne yaptı?

Galatasaray bugüne kadar Avrupa'da birçok Fransız takımına karşı mücadele etse de Marsilya ile ilk kez eşleşti.

Galatasaray son dönemde Fransız rakiplerine karşı istediği sonuçları alamadı.

2008-09 sezonunda UEFA Kupası son 32 turunda Bordeaux'yu 4-3 mağlup eden sarı-kırmızılılar Fransız takımlarına karşı çıktığı son 8 maçtaki tek galibiyetini bu maçta aldı.

Galatasaray'ın üç beraberlik ve dört de yenilgisi var.

1 - Avrupa kupalarında Marsilya ile ilk kez eşleşen Galatasaray, Fransız takımlarına rakip olduğu son sekiz maçtaki tek galibiyetini 2008/09 UEFA Kupası son 32 turunda Bordeaux'yu 4-3 mağlup ederek aldı (3B 4M). Aksiyon. — OptaCan (@OptaCan) August 27, 2021

Galatasaray, Lokomotiv Moskova ile oynadığı maçlarda ne yaptı?

Bugüne kadar Rus takımlarına karşı Avrupa'da 6 kez mücadele eden Galatasaray iki galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi alırken kazandığı iki maçı da toplam dört kez karşılaştığı Lokomotiv Moskova'ya karşı oynadı.

Şampiyonlar Ligi'nde 2002-03 ve 2018-19 sezonlarında sarı-kırmızılı ekip Rus rakibini birer kez yendi.

Aynı sezonlarda Lokomotiv Moskova da Galatasaray'ı iki kez mağlup etti.

2 - Rusya takımlarına rakip olduğu altı Avrupa kupası maçının ikisini kazanan Galatasaray (1B 3M), iki galibiyetini de Lokomotiv Moskova karşısında aldı (2002/03 & 2018/19 Şampiyonlar Ligi). Yeniden. — OptaCan (@OptaCan) August 27, 2021

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