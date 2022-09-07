Galatasaray, Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica transferini açıkladı

Galatasaray, transferin son gününü oldukça hareketli geçiriyor.

Galatasaray, transferlerine hız kesmeden devam ederken bir ekleme kanat pozisyonuna geldi.

Sarı kırmızılılar, Kosovalı kanat oyuncusu Milot Rashica için Norwich ile kiralık olarak anlaştı.

Anlaşmanın maliyetleri henüz açıklanmazken Rashica'nın yarın İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Rashica kimdir?

26 yaşındaki oyuncu, sağ kanat, orta saha ve sol kanat pozisyonlarında görev alabiliyor.

Kariyerinde Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City gibi takımlar olan Rashica, özellikle Almanya günlerinde dikkat çekti. 2018-19 sezonunda 22 maçta 12 gol, 2019-20 sezonunda Werder Bremen ile 33 maçta 11 gol attı.

Bu performanları ona Premier Lig'in yolunu açarken Norwich ile beklediğini bulamadı ve oldukça kısır bir görüntü çizerek 37 maçta 2 gol atabildi.

Öte yandan Rashica, Kosova Milli Takımı'nın formasını 42 kez giyerken 8 de gol buldu.

Golden çok asiste yakın olan oyuncunun son dönemde formunda ciddi bir düşüş olan Kerem Aktürkoğlu'nun formasına talip olması bekleniyor.