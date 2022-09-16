Galatasaray, Konyaspor'u da devirerek zirveye yerleşti: maçın kazananları ve kaybedenleri

Galatasaray maçına kadar ligde namağlup lider olan Konyaspor, Sarı Kırmızılılara 2-1 yenildi. Galatasaray, zirveye yerleşti.

Süper Lig’in 7. Hafta açılış karşılaşmasında, Galatasaray Konyaspor’u evinde 2-1 mağlup etti. Galatasaray maçına kadar bu sezonda kalesinde hiç gol görmemiş namağlup lider Konyaspor’un serisi bozuldu. Galatasaray maç fazlasıyla ligde zirveye yerleşti.

Oldukça heyecanlı geçen karşılaşmada son dakikalarda gergin anlar yaşandı. Konyaspor etkili ve sahaya hakimdi, ikinci yarıda Okan Buruk’un Galatasaray adına yaptığı değişiklikler Sarı-Kırmızılıların galibiyetinde etkili oldu. Galatasaray adına bugün en başarılı isimlerden biri, kurtarışlarıyla Sarı-Kırmızılıların kalecisi Fernando Muslera oldu. Heyecanla beklenen yeni transfer Icardi ise bugün ilk defa Galatasaray formasıyla sahaya çıktı ve sahada kısa süre içerisinde yakaladığı aidiyet duygusunu gösterdi. Takıma eklenen yeni isimlerle birlikte henüz aslında tam olarak birbirine alışamayan takımda, son maçlarda görülen pozitif hava Konyaspor karşısında da devam etti. Konyaspor ise zaten oturmuş bir sisteme sahip olan, savunması kuvvetli disiplinli bir takımdı. Bu sonuçla birlikte üst üste 3. kez kazanan Galatasaray puanını 16'ya çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Konyaspor ise 14 puanda kaldı.

Sergio Oliveira, henüz daha maç başlar başlamaz 59 saniye içinde gol atarak atarak Konyaspor’un kalesinde gol görmeme serisini bozdu. Galatasaray, golü erken bulmasına rağmen 15 dakika içinde etkisizdi ve Konyaspor, 15. dakikada Endri Cekici'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi. İkinci yarıda tempo birinci yarıya göre düşük olsa da 82. Dakikada Calvo’nun kendi kalesine attığı gol sonucu Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı. Konyaspor'da kaleci Sehic, 89. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Değişiklik hakkı kalmayan Konyaspor'da kaleye normal şartlarda stoper olan Adil Demirbağ geçti.

GOAL Türkiye ile birlikte maçın kazananlarına ve kaybedenlerine göz atalım.

KAZANANLAR

Lucas Torreira (9/10) Galatasaray’ın yaz transfer döneminde renklerine bağladığı yıldız isimlerden Torreira, bugün etkili bir performans gösterdi. Galatasaray’da orta sahada ciddi bir kalite farkı yaratan, yüksek koşu mesafesi kat eden Uruguaylı yıldız istikrarlı bir enerjiyle takımına katkı sağladı. Uzatma dakikalarında net müdahalelerde bulundu, dönen topları aldı. Galatasaray, ihtiyaç duyduğu ve istediği 6 numara performansını Torreira ile yakaladı. Kırmızı kart gören Konyaspor kalecisi Sehic’in kaleden çıkmaya çalışırken önünde durması sebebiyle bir darbe aldı ve kendisini yerde buldu.

Leo Dubois (8/10) Sakatlığı sebebiyle bir süre sahalarda uzak kalan Dubois bugün sahaya çıktı. Bugün sol bek oynayan Dubois, asistiyle ve genel olarak performansıyla kısa süre içerisinde kalitesini gösterdi ve golü hazırladı. Önümüzdeki maçlarda Galatasaray’a kazandıracağı katkı için umut oluşturdu.

AA/GOAL

Sacha Boey (10/10) Boey ve sahadaki diğer oyuncular arasında ciddi bir fark vardı. İkili mücadelelerin %96’sını kazanan Sacha Boey, 7 hafta boyunca Galatasaray’ın şu ana kadar seyredilen her oyununa katkı sağladı. Konyaspor karşısında da takımın en verimli oyuncusuydu. Bytyqi gibi hızlı bir oyuncuya bile fırsat vermemeyi başardı.

Endri Çekiçi (7/10): Sakatlanıp çıkmasaydı Galatasaray için ilerleyen dakikalarda daha fazla tehlike yaratabilirdi. 15. dakikada çok başarılı bir gol kaydetti.

KAYBEDENLER

Sérgio Oliveira (6/10) : Bugün maç başlar başlamaz Konyaspor’a karşı gol atan Oliveira genel olarak bakıldığında Okan Buruk’un istediği takım savunmasına yardımcı olma görevini başaramadı. Normal şartlarda şut yüzdesi ve duran top başarılarına bakıldığında başarılı olan Oliveira bugün istenilen performansı gösteremedi. Geçen hafta asist yapan ve golü direkten dönen Oliveira'nın sahada konforu artarsa başarılı olabilir. Bugün, yükün daha çok Torreira’ya kaldığı karşılaşmada, Oliveira’nın özellikle ikinci yarıda temposu eksikti ve Torreira yalnız kaldı.

Emin Bayram (3/10): Okan Buruk’un bugün Abdülkadir Bardakçı yerine oynatmayı seçtiği Emin Bayram, ilk yarıda kötü bir performans gösterdi ve yaptığı hatalarla Konyaspor’u pozisyona soktu. Milli maç arasından sonra Abdülkerim Bardakçı’nın sahalara dönmesi bekleniyor ancak Okan Buruk’un Emin Bayram kararı, Bayram’a verilen bir şans olarak değerlendirilmeli.

Kerem Aktürkoğlu (4/10): Bir önceki maçta başarılı bir performans göstererek kendisi hakkındaki negatif yorumlara adeta bir cevap veren Kerem Aktürkoğlu, bugünkü maçta istediği performansı ortaya koyamadı. Temposu düşüktü ve özellikle ikinci yarıda çok etkisizdi.

Zymer Bytyqi (2/10): Sacha Boey karşısında etkisiz kalan Bytyqi, Galatasaray-Konyaspor karşılaşmasının en başarısız isimlerinden biriydi. Şu an Konyaspor’da alternatifi bulunmayan Bytyqi, Boey’yi geçmeyi başaramadı ve neredeyse Konyaspor adına hiçbir olumlu bir hareket gösteremedi.