Galatasaray - Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 2. haftasında , 'u konuk ediyor.

Trük Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadelede saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşmada hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.

Sarı kırmızılılar sezona mağlubiyeti ile başlarken Konyaspor ilk haftada konuk ettiği Ankaragücü ile golsüz berabere kalmıştı.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Şener Özbayraklı, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba ve Belhanda zorlu maçta forma giyemeyecek.

Konyaspor'da ise Diagne Fallou, Paolo Hurtado ve Volkan Fındıklı'nın sakatlıkları var.

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Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Donk, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Selçuk İnan, Jimmy Durmaz, Babel, Diagne.

Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skkubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Endon Daci, Bajic.

Galatasaray ve Konyaspor, Süper Lig'de 37. kez karşılaşacak. Galatasaray önceki 36 maçın sadece ikisini kaybetti (27G 7B).

Süper Lig'de Konyaspor'a 25 maçtır yenilmeyen Galatasaray (19G 6B), rakibine en son 13 Eylül 2003'teki maçta mağlup oldu (0-1).

Galatasaray, Süper Lig tarihinde iç sahada Konyaspor'a mağlup olmadı (15G 3B). Sarı kırmızlıların lig tarihinde iç sahada hiç kaybetmeden en fazla karşı karşıya geldiği rakibi Konyaspor (18 maç).

Süper Lig'de evinde 36 maçtır kaybetmeyen Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini, hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini yaşıyor.

Konyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 16 maçın birini kazanabildi ancak bu karşılaşmaların sadece dördünü kaybetti (11B). Konyaspor geçen sezon ligde oynadığı maçların yarısında sahadan beraberlikle ayrıldı (9G 17B 8M).

Ligdeki son dört maçında rakipleriyle berabere kalan Konyaspor, ligde devam eden en uzun serinin sahibi. Konyaspor en son Ekim-Kasım 2003'te daha uzun bir beraberlik serisine imza atmıştı; ki o seri, takımın lig tarihindeki en uzun beraberlik serisiydi (6 maç).

Süper Lig'in 2018/19 sezonunda Galatasaray'ın en az isabetli şut çektiği rakibi Konyaspor'du (2).

Süper Lig'in ilk haftasında en fazla şut çeken takım Konyaspor'du (23). Bu, Konyaspor'un son altı sezonda elde ettiği en yüksek üçüncü sayı oldu.

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında en fazla şut pası atan (Deni Milosevic, 5) ve rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (Riad Bajic, 11) oyuncular Konyaspor forması giyiyordu.

Fatih Terim, Süper Lig'de teknik direktör olarak Konyaspor'a karşı çıktığı yedi maçın sadece birinde yenildi (Eylül 2003, 0-1).