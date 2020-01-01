Galatasaray - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray ile Kayserispor, lig tarihinde 49. kez karşı karşıya gelecek.
23 Kasım Pazartesi günü saat 19:30'da başlayacak mücadelede Turgut Doman düdük çalacak.
İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 48 müsabakada Galatasaray 31, Kayserispor sadece 3 galibiyet aldı, 14 maç da berabere sonuçlandı.
Son 6 maçtan galip ayrılan Galatasaray'ın toplam 108 golüne, Kayserispor 37 golle yanıt verebildi.
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı son üç maçı kazandı ve 16 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Samet Aybaba yönetiminde ilk maçında çıkacak olan Kayserispor ise bu sezon şu ana kadar oynadığı yedi maçta altı puan topladı.
|Maç
|Galatasaray - Kayserispor
|Tarih
|23 Kasım Pazartesi
|Saat
|19:30
TV & İnternet Yayını
|TV yayını
|beIN SPORTS 1
|İnternet yayını
|beIN Connect
Muhtemel 11'ler
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Luyindama, Emre Taşdemir, Etebo ve Falcao bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca sarı kırmızılılar testleri pozitif çıkan ve ismi açıklanmayan altı isimden daha faydalanamayacak.
Kayserispor'da ise sakatlığı bulunan İlhan Depe ve cezalı olan Pedro Henrique bu maçta forma giyemecek.
Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Marcao, Donk, Saracchi, Taylan, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Feghouli, Emre Kılınç, Diagne
Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Bahich, Campanharo, Ackah, Lennon, Manuel Fernandes, Hasan Hüseyin, Alibec