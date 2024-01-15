Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Sivasspor deplasmanında puan kaybeden Galatasaray, Kayserispor maçında yeni bir sayfa açmak istiyor. Maçla ilgili tüm detaylar Goal.com.tr'de...

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor.

Süper Lig'i yakından takip eden futbolseverler Google'da ya da sosyal medyada Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman? Galatasaray - Kayserispor maçı hangi kanalda? Galatasaray - Kayserispor maçının 11'leri gibi soruları aratıyor.

Karşılaşma ile ilgili tüm detaylar Goal.com.tr'de...

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Galatasaray - Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının kapanış maçı İstanbul'da oynanacak, Galatasaray sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.

Sivasspor deplasmanından 1 puanla dönen ve şampiyonluk yolunda yaralanan Cim Bom, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada Kayseri karşısında hata yapmak istemiyor.

50 bin taraftarı önünde oynayacak olan Aslan mutlak galibiyet hedefliyor. 4 maçtır kaybeden Recep Uçar yönetimindeki Kayseri ise çıkış peşinde.

Rams Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Hakem Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

Galatasaray - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray ile Kayserispor'un kritik maç öncesinde muhtemel 11'leri şu şekilde:

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Torreira, Kerem Demirbay, Zaha, Tete, Mertens, Halil.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Arif, Attamah, Carole, Ackah, Kartal, Karimi, Ramazan Civelek, Morte, Bahoken.