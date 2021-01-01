Galatasaray - Kasımpaşa maçının karesi tesislere asılacak

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği karşılaşmadan yansıyan o karenin Florya metin Oktay Tesisleri'ne asılacağı öğrenildi

Galatasaray'ın Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşma yoğun kar yağışı sebebiyle kötü bir zeminde oynanmıştı. Maçın sonlarına doğru saha zemini çamurdan görünmüyordu. 1-1 devam eden karşılaşmanın 88. dakikasında Onyekuru'nun yerde kalmasıyla Galatasaray bir penaltı kazandı.

Ancak ceza sahası için ve özellikle penaltı noktası çamurdan dolayı çok kötü bir durumdaydı ve bu durumda penaltıyı kullanacak olan Mostafa Mohamed'in istediği gibi bir vuruş yapmasını engelleyecek bir görüntüdeydi. Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü penaltı noktasına geldiğinde Marcao ve Onyekuru elleriyle penaltı noktasında çamuru temizledi. Topu penaltı noktasına koyan Mostafa Mohamed sert bir vuruş yaparak takımı 2-1 öne geçirdi.

O KARE TESİSLERE ASILACAK

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray Kulübü o karenin unutulmaması ve kalan kaftalara ışık olması için bir karar aldı. Marcao ve Onyekuru'nun penaltı noktasını çamurdan temizlediği o kare Florya Metin Oktay Tesisleri'ne asılacak.