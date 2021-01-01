Galatasaray Kasımpaşa karşısında en az isabetli pas yaptığı maçı oynadı

Sarı-kırmızılı takım Kasımpaşa engelini 2-1'lik skorla geçerken, en az isabetli pas yaptığı maçı oynadı.

Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla geçen Galatasaray yoğun kar yağışı altında oynanan karşılaşmada bu sezon en az isabetli en az isabetli pas yaptığı maçı oynadı. 90 dakikayı yüzde 52'lik topa sahip olma oranı ve 227 isabetli pasla tamamlayan Fatih Terim'in ekibi, bu sezon daha önce deplasmanda 2-0 kaybettiği Beşiktaş maçını 256 isabetli pasla tamamlamıştı. Yüzde 56'lık topa sahip olma oranıyla bu istatistikte üçüncü sırada yer alan sarı-kırmızılı takım, bu sezon maç başına ortalama 411 isabetli pas yapıyordu.

Her iki takım da zeminden ve hava şartlarından fazlasıyla etkilendiği maçta bu sezon en düşük pas isabeti oranıyla oynadıkları karşılaşmayı geride bıraktı. Galatasaray'ın yüzde 62'lik pas isabetiyle oynadığı maçta Kasımpaşa yüzde 57'lik isabet oranında kaldı. Sezonun genelinde Galatasaray 83.3'lük isabet oranıyla oynarken, Kasımpaşa ise yüzde 78'lik isabet oranıyla oynamıştı.