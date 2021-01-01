Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasının saati değişebilir

Süper Lig'in 25. haftasında pazar akşamı oynanacak Galatasaray-Kasımpaşa maçı, saat 19.00'dan 16.00'ya alınabilir.

Türkiye'de bu hafta ağırlaşacak olan hava, kuşkusuz Süper Lig'deki 25. hafta maçlarını da bir hayli etkileyecek. Zaten genel anlamda çok kaliteli olmayan zeminler, yoğun kar yağışı altında daha da tehlikeli bir hale bürünebilir.



Hafta sonu İstanbul'da beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan Galatasaray-Kasımpaşa maçının da saatinde bir değişikliğe gidileceği konuşuluyor.



"Federasyona müracat edeceğiz



Bugün öğle saatlerinde konuyla ilgili bir açıklama yapan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Maçın erkene alınması için başvuru yapacağız. Önce Kasımpaşa'daki dostlarımızı arayıp, sonra da federasyona müracaat edeceğiz" dedi.



Abdurrahim Albayrak'ın açıklamasının ardından diğer taraftan da konuyla ilgili bir değerlendirme geldi. Albayrak ile görüştüğünü ifade eden Kasımpaşa Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç, "Abdurrahim Bey beni aradı. Federasyonun da uygun görmesi halinde maçın 19.00'da değil de 16.00'da oynanması konusunda görüşümüzü istedi. Bu haklı, makul ve doğru isteklerine olumlu yaklaşacağımızı kendilerine bildirdik" diye konuştu.



TFF'ye konuyla ilgili bir müracat olacağının altını çizen Saraç, " Pazar günü o saatlerde çok yoğun kar yağışı bekleniyor. Yarıda kalma ve erteleme durumunu göz önünde bulundurarak 'maçı erkene alalım' diyorlar. Biz de 'olur' dedik. Bu çerçevede federasyona müracaat edeceklerini düşünüyorum" sözlerini sarf etti.