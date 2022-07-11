Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı takımın yeni teknik direktöründen bir hayli umutlu.

Galatasaray'ın 11 senelik kalecisi Fernando Muslera, Okan Buruk'un neyi amaçladığını antrenmanlarda net bir şekilde gördüklerini söyledi.

Uruguaylı eldiven, yeni sezonda Avrupa'da yer alamayacakları için üzgün olduğunu vurguladı.

Muslera, İstanbul'daki yaşantısını ise 'Cennet' olarak tanımladı.

Ne söylendi?

Avusturya kampında beIN SPORTS'a konuşan Muslera, hem kampı hem de Okan Buruk'u şu sözlerle değerlendirdi:

"İyi vakit geçiriyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Çok iyi bir atmosfer var. Bütün oyuncularla konuşma fırsatı yakaladık. Lig aslında sezon öncesi kampında başlıyor. Bu yüzden herkesin yüzde yüzünü vermesi gerekiyor.

"Okan Buruk çok iyi biri. Birkaç sene öncesinden bu yana tanıdığım biri. Amaçlarını sürekli hatırlatıyor. Antrenmanlarda ne yapmak istediğini görüyoruz.

"Ondan çok güzel sinyaller alıyoruz. Hocamız, bu kulübe yıllarını vermiş. Onunla ve ekibiyle birlikte çok büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz."

Muslera, Okan Kocuk'u nasıl buluyor?

Geçtiğimiz sezon Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk'un geri dönmesiyle ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Muslera, şöyle devam etti:

"Okan'dan çok memnunum. Galatasaray'da oynama fırsatı bulacaktır çünkü bunu hak ediyor. Diğer genç kalecilerimiz de öyle. Batuhan Şen alt liglerde çok iyi bir sezon geçirdi.

"Onlar benim oğullarım, kardeşlerim. Gerçekten onlarla birlikte kendimi iyi hissediyorum."

Galatasaray'da 11 sene boyunca forma giymenin kendisi için bir sürpriz olduğunu ifade eden tecrübeli kaleci, unutamadığı maçı da açıkladı.

"Bir kulüpte bu kadar uzun süre oynamayı hiç hayal edemezdim. Gerçekten minnettarım. Kulüp de benim sahada verdiklerimden dolayı minnettardır diye düşünüyorum. Bu kadar insan tarafından sevilmek asla unutamayacağım bir duygu.

"Atmosfer açısından Süper Final'de Fenerbahçe deplasmanında oynadığımız ve şampiyon olduğumuz maçı yeniden oynamak isterdim.

"Gerçekten unutulmaz bir andı. Derbiler en keyifli maçlar. Büyük maçlar motivasyon sebebidir."

Muslera, önümüzdeki sezon Avrupa'da mücadele edemeyecek olmalarının kendisini üzdüğünü söyledi.

"Avrupa'da yer alamayacak olmamız çok kötü hissettiriyor. Türkiye Kupası'nı alamadık, ilk beşe giremedik ve seçenek kalmadı.

"Bu sezonu temel atma sezonu olarak görüp önümüzdeki sezon hak ettiğimiz yerde olmayı amaçlayacağız.

"Motivasyonumuz her zaman şampiyonluklar olmalı. Türkiye'de en çok kupa kazanan kulübüz. Hücum edip her şeyi kazanmalıyız."

Uruguaylı file bekçisi, Süper Lig'deki diğer başarılı kalecilerle sürekli konuştuğunu da vurguladı.

"Altay, Ersin, Uğurcan... Hepsiyle konuşuyorum. Mesajlaşıyoruz, birbirimizi tebrik ediyoruz. Volkan Demirel de Fenerbahçe'de tarihi bir kaleci oldu. Bunlar, Güney Amerika'dan bile duyduğumuz isimler.

"Böyle iyi kalecilerin çıkması, kulüplerin çok iyi çalıştığını gösteriyor."

Muslera, Türkiye'de yaşamaktan duyduğu mutluluğu ise şu sözlerle anlattı:

"Burada çok mutluyuz. Türkiye'de yaşamak inanılmaz bir duygu. 11 yıldır buradayız ve mutluyuz. İnsanlar çok cana yakın.

"Bazen cennette yaşıyormuşuz gibi geliyor. Türkleri her zaman kalbimde yaşatacağım."

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