Galatasaray kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katıyor
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AA
Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon bitiren Galatasaray'da transfer harekatı da erken başladı.
TRTSpor muhabiri Barış Yurduseven'in haberine göre sarı kırmızılılar Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır'ı kadrosuna katıyor.
Henüz 21 yaşında olan Altay, Türkiye Ümit Milli Takımı'nın da kalesini koruyor.
Özellikle ligin ikinci yarısında formayı kapan Altay, çıkardığı başarılı maçlarla dikkatleri üzerine çekmişti.
Genç kaleci sarı-lacivertli takımın bu sezon 17 kez formasını terletti.