Galatasaray kaleci Altay Bayındır'ı kadrosuna katıyor

Galatasaray, Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır'ı kadrosuna katıyor.

'de 2018-2019 sezonunu şampiyon bitiren 'da transfer harekatı da erken başladı.

TRTSpor muhabiri Barış Yurduseven'in haberine göre sarı kırmızılılar Ankaragücü kalecisi Bayındır'ı kadrosuna katıyor.

>>> Altay Bayındır kimdir?

Henüz 21 yaşında olan Altay, Ümit Milli Takımı'nın da kalesini koruyor.

Özellikle ligin ikinci yarısında formayı kapan Altay, çıkardığı başarılı maçlarla dikkatleri üzerine çekmişti.

Genç kaleci sarı-lacivertli takımın bu sezon 17 kez formasını terletti.