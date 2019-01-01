Galatasaray, Jean Michael Seri ve Okan Kocuk'u kadrosuna katıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fulham'dan Jean Michael Seri ve Bursaspor'dan Okan Kocuk'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Transfer çalışmalarına hız veren , iki oyuncunun transferini bitiriyor.

TRT Spor'un haberine göre sarı kırmızılılar, Jean Michael Seri ve Okan Kocuk transferlerinde mutlu sona ulaştı.

Haberde, Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcu Jean Michael Seri'yi 1 yıllığına kiralamak için ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Ayrıca Muslera'ya yerli bir alternatif arayan sarı kırmızılıların, ile sözleşmesini alacaklarına karşılık fesheden Okan Kocuk ile 4 yıllığına anlaşmaya vardığı öğrenildi.

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Fildişi Sahilleri Milli Takımı forması da giyen Seri, 2018 yazında 30 milyon euro bedelle transfer olduğu Fulham'da toplam 34 karşılaşmada görev aldı.

23 yaşındaki genç filebekçisi Okan Kocuk ise geçtiğimiz sezon 22 Süper Lig karşılaşmasında Bursaspor kalesini korudu.