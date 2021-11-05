Galatasaray'ın istediği transfere Parma'dan onay çıkmadı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Dennis Man ile ilgilendiklerini ancak Parma'nın vermek istemediğini söyledi.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü grup maçında Lokomotiv Moskova'yı konuk etti.

Aslan sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken karşılaşmanın ardından Fatih Terim, menajer Ion Becali'nin Dennis Man ile ilgili iddiasına yanıt verdi.

Fatih Terim ne söyledi?

Menajer Ion Becali'nin "Fatih Terim, Ddennis Man'ı bana getir dedi" sözlerini Galatasaray Teknik Direktörü şu şekilde yanıtladı:

"Dennis Man ile ilgili konu... Geçen transferde biliyorsunuz Berkay'ı da istemiştik. Parma da vermedi. Benim öyle bir şey deme yetkim yok. Oyuncuyu istemişizdir. O kadar ısrarlı değil ama Galatasaray olarak istedik.

Parma, vermeyeceğini söyledi. Konu orada kalmıştı. Zaten vermeyince transfer doğal olarak bitmişti. O gün de kaldı.

Ocak'ta ne olur bilmiyorum. O gün için biz kulüp olarak böyle bir istekte bulunduk. Ama Parma 'hayır' dedi."

"Ocak'tan sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Kafamızda 1-2 plan var. Onları gerçekleştirmek istiyoruz. Mümkünse Haziran-Ağustos'a daha az bırakacağız bazı şeyleri."

Menajer lon Becali ne söylemişti?

Rumen gazeteci Emanuel Roşu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Dennis Man transferi için menajer Ion Becali'den talepte bulunduğunu öne sürdü.

Emanuel Roşu'nun paylaşımına göre; Terim'in Becali'ye bu transfer için ne gerekiyorsa yapması yönünde talimat verdiği belirtildi.

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